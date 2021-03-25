В США нашли колониальный форт, основанный в 1634 году

Открытие сделали археолог Трэвис Парно и геофизик Тим Хорсли.

Первое колониальное укрепление в штате Мэриленд историки искали с 1930-х годов, сообщает издание Archeology. В ходе раскопок ученые нашли кирпичный погреб и очертания частокола форта. В числе находок также спусковой крючок мушкета XVII века и кварцитовый наконечник стрелы возрастом около 4500 лет.

Как следует из исторических источников, форт Сент-Мэри был основан 150 католиками, бежавшими от преследований протестантов. Колонисты приобрели у индейцев 30 миль земли в обмен на топоры, мотыги и ткань.

Форт имел форму квадрата с бастионами по углам. В 1690 году он утратил статус столицы, которая была перенесена в Аннаполис.