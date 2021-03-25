Путин поздравил со столетием национальный музей Калмыкии имени Н. Н. Пальмова

Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

В своем обращении президент России поздравил коллектив музея со 100-летием со дня основания. По его словам, юбилей музея является большим событием в культурной, общественной жизни республики, это настоящий праздник для многочисленных посетителей музея, обладающего уникальной экспозицией.

В собрании музея представлены произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также ценные архивные документы, этнографические и археологические коллекции, которые рассказывают об истории края и древних обычаях калмыцкого народа, подчеркнул российский лидер.

Отметив вклад коллектива в сохранение традиций и развитие музея, президент пожелал ему дальнейших успехов.