Обновленный «Июльский дождь» Марлена Хуциева выходит в повторный прокат

Отреставрированная версия фильма сопровождается сборником материалов о создании картины.

Как сообщает пресс-служба организаторов события, повторный прокат картины «Июльский дождь» Марлена Хуциева, прошедшей цифровую реставрацию, начинается 25 марта. Проект поддержало ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм», отметили в пресс-службе.

Журнал «Искусство кино» при поддержке «Мосфильма» и Госфильмофонда России Специально к прокату фильма выпускает первый сборник материалов о создании картины Хуциева. В сборник вошли десятки документов и воспоминаний, его редакторами-составителями стали историк кино Наталья Рябчикова и главред проекта о кино 1895.io Станислав Дединский.

Фильм «Июльский дождь» вышел на экраны в 1966 году. картина рассказывает об отношениях главной героини, роль которую исполнила Евгения Уралова, и ее жениха (Александр Белявский).