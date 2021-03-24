Картину из детских рисунков площадью в четыре баскетбольные площадки продали за $62 млн

Полотно под названием «Путешествие человечества» ушло с молотка в Дубае.

Картину создал британский художник Саша Джафри. Площадь полотна составляет более полутора тысяч квадратных метров, что можно сравнить с четырьмя баскетбольными площадками, пишет Reuters.

Картина состоит из 70 частей. Планировалось, что ее будут продавать по фрагментам, однако Француз Анри Абдун, живущий в Дубае и занимающийся криптовалютой, приобрел полотно целиком.

Цена продажи в два раза превысила ожидаемую, отметили организаторы торгов. Часть полученных средств будет передана на благотворительность.

Свою работу художник завершил в сентябре 2020 года. В ее основу легли рисунки детей из 140 стран, присылавшие свои работы художнику во время пандемии коронавируса.