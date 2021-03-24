В Китае нашли гигантский обсидиановый меч возрастом около 20 тысяч лет

Находку сделали в ходе раскопок в провинции Цзилинь на северо-востоке страны, пишет Синьхуа.

Артефакт обнаружили строители на площадке в городе Хелонг у восточного подножия гор Чанбайшань. Находку передали в городской музей, сейчас он является частью его временной экспозиции.

По словам археологов, это редчайший артефакт для своего времени. Он представляет собой клинок конусообразной формы, длиной 53 см и весом 16 кг. В самой широкой части конуса диаметр составляет 16 см.

Меч выполнен из обсидиана, известного как вулканическое стекло. В каменном веке это был популярный материал для изготовления орудий и оружия, так как он обладает прочностью стекла и при этом достаточно легко обрабатывается, раскалываясь на узкие фрагменты с острыми краями. Однако обычно изделия из обсидиана не превышают в длину 10–15 см, так как более крупные размеры делают их менее удобными в обращении.

На клинке насчитали 14 сколов, с помощью которых мастера каменного века пытались придать ему форму. Изучение артефакта раскроет древние методы изготовления каменных орудий в эпоху палеолита в районе гор Чанбайшань, отметили археологи.