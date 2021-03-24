Портреты кисти Пикассо ушли с молотка в Лондоне за $33,5 млн

Таковы результаты торгов искусства XX века аукционного дома C hristie's.

Два выставленных на торги портрета кисти живописца были проданы по верхней границе их ожидаемой цены продажи. Картина «Лежащая обнаженная в колье (Мария-Тереза)» была написана в 1932 году и оценивалась по максимуму в $21 млн. В итоге она ушла за $20,1 млн.

Картина «Сидящая в черном кресле (Жаклин)» была написана на 30 лет позже. На ней изображена жена художника Жаклин. Картина была продана с молотка за $13,4 млн.

Автопортрет американского неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баскии, умершего в 27 лет от передозировки наркотиков, ушел за $12,5 млн, вдвое превысив эстимейт. «Портрет фотографа Дилевского» кисти итальянца Амедео Модильяни ушел с молотка с аукциона за $6 млн.