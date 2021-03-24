Триллер Бекмамбетова «Профиль» выйдет накануне 60-летия режиссера

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Базелевс».

Лента Тимура Бекмамбетова снята в формате screenlife. В США она выходит в прокат 14 мая, на экраны России она выйдет 24 июня, накануне 60-летия Бекмамбетова.

Права на показ фильма в мире купила студия Universal Pictures. В основу сценария фильма легла реальная история журналистки Анны Эрел, которую она рассказала в своей книге «Я была джихадисткой». Исследуя вербовку женщин террористами, журналистка создала профиль на Facebook, через который связалась с сирийским боевиком.

Сценарий для фильма Бекмамбетову помогли написать Ольга Харина и Бриттани Поултон. Главные роли в фильме сыграли Валин Кейн и Шазад Латиф.