«Москино Вымпел» покажет в апреле программу «Великие итальянцы»

Об этом сообщает пресс-служба киносети.

Откроет программу классическая кинокартина Федерико Феллини «Восемь с половиной», которая будет показана 3 апреля. Фильм рассказывает об экзистенциальном и творческом кризисе центрального персонажа, сыгранного Марчелло Мастроянни. Лента была удостоена двух премий «Оскар» в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучшая работа художника по костюмам в черно-белом фильме».

10 апреля зрителям покажут фильм «Конформист» Бернардо Бертолуччи. Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале в 1970 году, фильм также был номинирован на «Оскар» за адаптированный сценарий. В основу картины лег роман Альберто Моравиа, рассказывающий о молодом римском аристократе, работающем на фашистов. «Конформист» получил национальную итальянскую премию «Давид ди Донателло» как лучший фильм года и заслужил почти 100-процентный рейтинг на сайте Rotten Tomatoes.

14 апреля программу продолжит психологическая драма Лукино Висконти «Семейный портрет в интерьере», рассказывающая о сложных взаимоотношениях пожилого профессора и его квартирантов из богемной среды. В главных ролях — Берт Ланкастер, Висконти Хельмут Бергер, которого режиссер снимал в своих фильмах до самой смерти, и итальянская актриса Сильвана Мангано. Фильм получил множество наград в Италии и за ее пределами. В создании костюмов для картины приняли участие два великих дома моды — парижский Yves Saint Laurent и римская марка Fendi.

24 и 28 апреля состоятся показы фильма «Великая красота» Паоло Соррентино. Картина, запечатлевшая «портрет утопающего в декадентской неге современного Рима», была отмечена премиями «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и подавляющей частью иностранных кинокритиков признана одним из лучших фильмов 2013 года.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.