В рамках нацпроекта «Культура» в ХМАО оснастят 15 образовательных организаций

Мероприятия будут проведены до конца 2021 года, сообщила пресс-служба Минкультуры России.

Замминистра культуры России Ольга Ярилова посетила с рабочей поездкой Ханты-Мансийский автономный округ. Программа ее визиа началась с посещения Центра искусств для одаренных детей Севера. В этом ведущем культурно-образовательном учреждении Югры высококвалифицированные преподаватели из стран СНГ обучают 700 талантливых детей со всего региона.

Также Ярилова посетила Государственную библиотеку Югры, где провела рабочее совещание по нацпроекту «Культура». В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие главы муниципальных образований и руководители учреждений культуры Югры.

По словам Яриловой, в этом году федеральное финансирование нацпроекта «Культура» почти в три раза больше прошлогоднего. «Это позволит уже в ближайшее время капитально отремонтировать две детские школы искусств и оснастить 15 образовательных организаций в сфере культуры», — подчеркнула она.