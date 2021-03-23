Трансляцию праздника весны «Навруз» посмотрели более 1,2 млн человек

Древний праздник отметили в Москве в пятнадцатый раз, сообщили организаторы

Из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятие прошло в онлайн-формате.

Навруз, что в переводе с фарси означает «новый день», — это древний праздник ираноязычных и ряда тюркоязычных народов, символизирующий наступление весны. Праздник отмечают в день весеннего равноденствия представители ряда российских регионов, в том числе Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Чувашии, а также зарубежных стран — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и других.

В ряде стран Навруз объявлен государственным праздником, а 21 марта — выходным днем. В 2009 году Навруз был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Символом Навруза является солнце.

В этом году в связи c сохраняющимися ограничениями на проведение массовых мероприятий Навруз был проведен в онлайн-режиме. Прямая трансляция прошла 21 марта на официальном сайте Навруза, YouTube-канале «МИР 24» и в социальной сети «Одноклассники».

Во время шестичасового онлайн-марафона на сцене выступили более двухсот участников. Свои выступления представили зрителям 15 представителей национальных диаспор — участников праздника. Ведущими концерта стали народный артист России Артем Каминский и радиоведущая Наиля Шахова.

Хедлайнерами шоу стали народная артистка Чеченской Республики, заслуженная артистка Ингушетии Согдиана, участник проекта «Голос» Эмиль Кадыров, заслуженная артистка России Анита Цой, дагестанский певец и композитор Аслан Гусейнов, лауреат международных конкурсов Светлана Першина. Завершило концерт выступление знаменитого коллектива «Хор Турецкого».