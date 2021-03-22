Компании Александра Роднянского снимут сериалы о маньяке и порноиндустрии

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Первым проектом станет «Мерзлая земля» с Валерией Гай Германикой.

Сериалы будут создаваться режиссером совместно с онлайн-сервисом «КиноПоиск HD», сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра. В рамках стратегического партнерства с компаниями Роднянского AR Content и «Нон-стоп продакшн» заключено долгосрочное соглашение о производстве 7 сериалов. Проекты будут создаваться с участием международных партнеров.

Триллер «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики основан на реальном журналистском расследовании о серийном убийце из Хакасии. Проект о киберспорте и профессиональных геймерах «Хедшот» создается режиссером Владимиром Битоковым, учеником Александра Сокурова.

Выход сериалов планируется в 2022 году. Ведется также работа над сериалом о порноиндустрии в Восточной Европе, который создает режиссер Корнел Мундруцо совместно с Катой Вебер.