Лидеры российского кинорынка поддержали IPQuorum 2021

Ключевое событие года в области развития креативных индустрий и интеллектуальной собственности пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и Ассоциации анимационного кино (ААК).

Форум состоится 26–27 апреля в Технопарке Инновационного центра «Сколково» в новом формате — Tech for Content. В фокусе деловой программы — новые технологии для производства, дистрибуции и монетизации контента: от кино до музыки и театра, от дизайна, архитектуры до ресторанного бизнеса и современного инжиниринга. Организаторами форума выступили Министерство культуры Российской Федерации, Фонд «Сколково», Ассоциация IPChain.

В этом году IPQuorum соберет 1500 участников из 30 стран мира. В течение двух дней пройдет более 60 сессий, дискуссий и мастер-классов. Выступят зарубежные и российские эксперты в сфере цифровых технологий, трансформации экономики, национальных креативных индустрий и мирового IP-рынка.

Деятельность ФГБУ «Роскультцентр» направлена на формирование молодежного профессионального сообщества — кадрового резерва страны в сфере креативных индустрий, а также создание возможностей для развития молодежи, в том числе посредством обучения профильным навыкам. Главные цели организации — повышение профессиональной компетенции занятых в сфере креативных индустрий и реализация культурных проектов. Роскультцентр масштабирует свою деятельность в регионах и планирует создать в каждом субъекте необходимые условия для развития талантов в креативной сфере, что созвучно идеологии IPQuorum.

По словам директора Роскультцентра («Центр поддержки молодежных творческих инициатив») Марины Абрамовой, IPQuorum 2021 станет важным шагом на пути к созданию условий для профессионального развития молодежи в креативных индустриях: «Наш опыт и анализ аудитории показали, что в креативных индустриях задействованы в основном молодые люди в возрасте 24–37 лет. Именно они составляют наибольший процент занятых в различных сферах креативных индустрий, которые по праву принято считать растущим сектором экономики. Сегодня творческая молодежь является тем самым драйвером инновационной политики. Роскультцентр реализует образовательные проекты по подготовке кадров для креативных индустрий и поддерживает инициативы по развитию творческого предпринимательства».

В состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения, также выразившей поддержку форуму, входят крупнейшие российские кинокомпании, которые производят более 60% всего отечественного аудиовизуального контента: сериалы, полнометражные и документальные фильмы, анимационные проекты, телешоу. Ассоциация продюсеров решает такие важные задачи, как борьба с пиратством и создание условий для проведения съемок в регионах РФ (проект «Кино России»), выступает с законодательными инициативами, поддерживает развитие профильного образования и проведение отраслевых мероприятий.

Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов подчеркнул, что синтез технологий и творчества как одна из ключевых тем IPQuorum 2021 необходим в кризисный период: «Российская киноотрасль развивалась на пути к тому, чтобы стать большой киноиндустрией, но этот процесс остановила пандемия. Сейчас наше кино возрождается после стресса и нуждается в новых технологичных инструментах для решения внутренних задач и новых способов монетизации».

Поддержавшая форум Ассоциация анимационного кино (ААК) объединяет представителей отечественной индустрии анимационного кино: продюсерские компании, дистрибуторов, телеканалы, общественные и образовательные организации, работающие в сфере анимации.

Председатель правления Ассоциации анимационного кино Юлиана Слащева отметила, что одна из главных задач IPQuorum — трансформация креативных индустрий под влиянием вызовов времени: «Российская анимация — это, пожалуй, единственная из креативных отраслей, которая продемонстрировала, как можно трансформироваться и при этом расти. За последние три года отечественные студии увеличили объем производимого контента более чем в два раза: только «Союзмультфильм» произвел в 2020 году более 1000 минут анимации. Рынок демонстрирует стремительный и устойчивый рост, что привлекает к сотрудничеству все больше крупных компаний и стратегических партнеров. Безусловно, один из драйверов этого процесса — существенный креативный потенциал, реализация которого стала возможна в том числе благодаря актуальным технологиям защиты интеллектуальной собственности».

Организаторами форума выступают Министерство культуры Российской Федерации, Фонд «Сколково», Ассоциация IPChain.

Соорганизаторами и партнерами форума являются Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер форума — агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер — холдинг «Газпром-медиа». Мероприятие пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России, n’RIS, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, «Смыслотеки», MEDIANA.

Информационными партнерами IPQuorum 2021 выступят Forbes, «Российская газета», Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, «АртМосковия», газета «Культура», Евразийская патентная организация (ЕАПО), медиахолдинг «Регионы России», журналы «Стратегия» и «Точка АRT», порталы «Наука и жизнь», «Культуромания», ICT-Online, Expomap. Генеральные партнеры — информационное агентство ТАСС и издательский дом «Коммерсантъ».