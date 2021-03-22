Новые технологии позволили узнать имена убийц князя Андрея Боголюбского

Фото: Лаборатория RSSDA

Ученые расшифровали текст надписи на стене собора в Переславле-Залесском, сделанной в 1175-1176 годах.

Надпись за прошедшие века была сильно разрушена, однако ученым удалось восстановить текст с помощью 3D-моделирования. Создав трехмерную модель и восстановив недостающие части текста, эксперты выяснили, что в списке заговорщиков значилось 12 имен, хотя в летописях упомянуты только четверо.

Надпись была найдена осенью 2015 года в ходе расчистки стен Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, построенного в XII веке. Текст содержит имена убийца, проклятие им и провозглашение вечной памяти князю Андрея Боголюбскому, пишет «Российская газета».

Ученым удалось подсветить поврежденные части надписи, сделав их более читаемым. В результате прояснились важные для экспертов по древнерусскому языку детали.

В частности, написание через «ц» отчества одного из заговорщиков, Якима Куцковича, указывает на вероятное новгородское происхождение его отца — Кучка. Другой заговорщик, Ефрем Моизич, мог быть потомком мусульманина Муизза из Волжской Булгарии.

В 2017 году в ходе раскопок руин церкви Благовещения на Городище в Новгороде ученые обнаружили имя последнего в списке убийц — редчайшее древнерусское имя Стырята. Исследование было опубликовано в журнале Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies при поддержке Российского научного фонда (РНФ).