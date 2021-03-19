В Китае нашли древнюю столицу династии Цзинь

Двухлетние раскопки завершились в одном из исторических районов Пекина.

Находка археологов доказывает существование города Чжунду, служившего столицей аристократической династии Цзинь, сообщает China.org.cn. Раскопки были проведены на участке неподалеку от нынешней финансовой и деловой зоны Лизе.

Ученые целенаправленно искали руины древнего города, сведения о котором сохранились в легендах и были подтверждены находками в ходе строительства новых веток пекинского метро. Эксперты раскопали три части крепостной стены древнего города — участки на западе и на юге. Команда Пекинского института культурных реликвий открыла около двух с половиной тысяч квадратных метров древнего города.

Находка проливает свет на древнюю историю Китая. По мнению историков, город служил для защиты границы китайского государства и был временной столицей до того, как стал центром всего государства в эпоху правления Цзинь.

Как известно из древних источников, город был столицей семьи Цзинь в течение более 60 лет. Правление этой династии длилось около 120 лет, затем ее сменила династия Юань.

Город Чжунду был построен на фундаментах своих предшественников, города Ючжоу династии Тан и Нанкина династии Ляо. Рядом с крепостной стеной Чжунду археологи нашли несколько гробниц времен династии Тан и Ляо, что подтверждает гипотезу о преемственности трех городов вплоть до того, как Пекин стал китайской столицей.