Минкультуры пересмотрит льготы для посетителей музеев

В настоящее время в министерстве работают над этим вопросом.

В ближайшее время система льгот для посетителей музеев будет пересмотрена, сообщила статс-секретарь, замминистра культуры РФ Алла Манилова. Сейчас министерство завершает сведение информации по этой теме, после чего будет выходить на решение вместе с отраслью, цитируют слова замминистра «Известия».

Еще с советских времен в российских музеях действует система льгот, реализовать которую сегодня стало практически невозможным, считает чиновница. На 85% льготы обеспечивались за счет собственных доходов музеев, и лишь на 15% они компенсировались за счет бюджета, пояснила она.

«Сейчас нужно найти гармонию между социальной миссией музеев их экономикой», — заявила замминистра. По ее мнению, новые схемы скорее всего сделают едиными для всех. «Практически все выступают за унифицированную архитектуру льгот», — подчеркнула Манилова.