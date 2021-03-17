В Китае ограничили трансляцию вручения «Оскара» из-за фильма о протестах в Гонконге

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Документальный фильм, рассказывающий об акциях в Гонконге, был номинирован в одной из категорий американской кинопремии. Кроме того, причиной указания могли послужить опасения китайских властей по поводу политических взглядов режиссера Хлои Чжао, которая была также номинирована на награду.

По сведениям агентства, указание для всех китайских СМИ выпустил отдел пропаганды Коммунистической партии Китая. Документ предписывает сосредоточить освещение церемонии на наградах, не являющихся спорными.

Фильм Do Not Split журналиста Андерса Хаммера повествует об китайских протестах, прошедших в Гонконге в середине 2019 года. Лента была выдвинута на награду в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».