На выставке к 100-летию «Ясной Поляны» представят рукописи «Войны и мира»

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Открытие экспозиции запланировано к 10 июня — дню основания музея.

Посетители увидят рукописи вариантов начала романа-эпопеи Льва Толстого, а также его зарисовки и фотографии. Экспонаты на выставку передадут из фондов Государственного музея Льва Николаевича Толстого, сообщил генеральный директор музея «Ясная Поляна» Сергей Архангелов в разговоре с ТАСС.

В числе экспонатов — несколько десятков рукописей и портретов писателя. Как известно, Толстой написал более 14 вариантов начала своего романа.

Один из экспонатов юбилейной выставки — рисунок Толстого, сделанный им во время поездки на Бородинское поле. На нем изображена схема сражения между русскими и французскими войсками.

Сейчас идет формирование экспозиции, пояснили в пресс-службе музея. Она откроется в Тульской области в усадьбе писателя 10 июня.