Камбербэтч рассказал о сложностях возобновления сериала «Шерлок»

Исполнитель роли сыщика поделился своими сведениями в беседе с изданием Collider.

Британский актер допустил возможность возобновления детективного сериала, закончившегося четыре года назад. По его словам, пятый сезон может выйти, но он сомневается, что это случится в ближайшее время.

«Я никогда не говорю «никогда», — пояснил Камбербэтч в беседе с журналистом. По словам артиста, если будет решено возобновить съемки сезона в ближайшее время, могут возникнуть трудности. Это связано с тем, что на ближайшее время съемочный график Камбербэтча и его партнера по фильму Мартина Фримена уже полностью расписан.