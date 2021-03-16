Камбербэтч рассказал о сложностях возобновления сериала «Шерлок»

16.03.2021
Британский актер допустил возможность возобновления детективного сериала, закончившегося четыре года назад. По его словам, пятый сезон может выйти, но он сомневается, что это случится в ближайшее время.
«Я никогда не говорю «никогда», — пояснил Камбербэтч в беседе с журналистом. По словам артиста, если будет решено возобновить съемки сезона в ближайшее время, могут возникнуть трудности. Это связано с тем, что на ближайшее время съемочный график Камбербэтча и его партнера по фильму Мартина Фримена уже полностью расписан.Сериал «Шерлок» завершился в 1017 году. В него вошло четыре сезона. Кинематографисты изучают возможность разработки сценария пятого сезона, однако пока что такого решения не было принято, пишет «Культуромания».