Меньшов объяснил провал фильма Кончаловского в борьбе за «Оскар»

Фото: Svklimkin - собственная работа, CC BY-SA 4.0, ссылка

Кинорежиссер поделился своим мнением в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Ранее стало известно, что картина «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского и документальный фильм «Гунда» режиссера Виктора Косаковского не вошли в номинанты на американскую кинопремию «Оскар». Обе картины были включены в короткий список награды в феврале этого года, попав в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке».

Председатель российского оскаровского комитета Владимир Меньшов спокойно воспринял эту новость. По его словам, решение оргкомитета награды объясняется большим и напряженным конкурсом за премию. «Не вошли и не вошли! Большой конкурс, вот и все», — пояснил Меньшов в разговоре с изданием.

По словам Меньшова, не стоит воспринимать провал картины Кончаловского как повод отказываться от участия в международном конкурсе. Наоборот, нужно продолжать посылать туда лучшие российские фильмы. Ранее Меньшов говорил, что нужно искать в России самое лучшее и посылать это на конкурс, а там «как Бог даст».