«Дорогие товарищи!» и «Гунда» не вошли в номинанты премии «Оскар»

Об этом было объявлено во время трансляции на сайте Американской академии киноискусств.

Картины Андрея Кончаловского и Виктора Косаковского претендовали на участие в категориях «Лучший иностранный художественный фильм» и «Лучший документальный полнометражный фильм».

В числе номинантов в категории «Лучший иностранный художественный фильм» оказались датская картина «Еще по одной» (Druk, 2020), румынский фильм «Коллектив» (Colectiv, 2019), тунисский «Человек, который продал свою кожу» (The Man Who Sold His Skin, 2019), «Куда ты идешь, Аида?» (Quo vadis, Aida?, 2020) от Боснии и Герцеговины и китайский фильм «Лучшие дни» (Shao nian de ni, 2019).

В окончательный список номинантов не вошла также американская кинолента «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome to Chechnya, 2020) Дэвида Фрэнса, которая, наряду с «Гундой», в феврале была включена в шорт-лист претендентов «Оскара».