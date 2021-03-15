«Золотая маска» научит руководителей театров малых городов новым возможностям

Образовательный интенсив пройдет в новом пространстве Театра Наций.

Мероприятие фестиваля российской национальной премии «Золотая маска» будет проведено вместе с многолетним партнером, благотворительным Фондом Елены и Геннадия Тимченко.

Смотр состоится с 15 по 17 марта в Москве, сообщили в пресс-службе «Золотой маски».

Образовательная программа направлена на поддержку и развитие театров малых городов. Она стала частью внеконкурсных проектов фестиваля 2019 года.

Целью программы является создание дискуссионного поля, участники которого могут обсудить насущные практические вопросы в организации театрального дела. Организаторы сделали акцент именно на театрах малых городов, их руководителям помогут преодолеть географическую разобщенность и научат использовать новые возможности для решения ежедневных практических задач, рассказали в пресс-службе.

В программу 2021 года войдут специальные семинары, которые будут вести технические директора ведущих театров Москвы. Также будут проводиться экскурсии для непосредственного знакомства с техническими площадками театров. Особое внимание уделят онлайн-практике, а также возможностям сотрудничества театров с музеями.