Конкурс «Культурный след» объявил о начале нового сезона

Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей начал прием заявок на 2021 год.

Заявки принимаются до 1 апреля на сайте проекта Kultsled.ru, сообщили организаторы.

Задача проекта «Культурный след» — силами местных жителей увековечивать память выдающихся людей и значимых событий прошлого, а также создавать новые реальные и виртуальные точки притяжения на карте страны, разрабатывая новые народные туристические маршруты.

Первый сезон проекта стартовал в 2015 году, в нем приняло участие 52 региона. Было получено 250 предложений о создании новых арт-объектов и туристических мест.

В итоге удалось реализовать четыре идеи, которыми стали «Морской волк» в Мурманске, «Поэтическая Табуретка» в Мончегорске, «Вечная теплота» и «Полярный жираф» в Норильске. Все арт-объекты уже внесены в реестр достопримечательностей региона и стали центрами проведения фестивалей.

В 2018-2019 годах в проекте приняли участие жители 74 регионов, подавшие 584 заявки. Было создано пять памятников — «Спящая Мари» в Светлогорске (Калининградская область), «Лыковский шишак» в селе Лыково Владимирской области, «Оружейникам Удмуртии» в Ижевске, «Словарь Даля» в Оренбурге и «В память о Евлалии Кадминой» в Калуге.

В 2021 году будет создано 5 новых арт-объектов, разработаны туристические народные маршруты. В рамках конкурса любой желающий может предложить идею новой достопримечательности, увековечивающей выдающихся людей и значимые события прошлого, отмечают организаторы.