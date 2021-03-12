Британский пенсионер нашел под своим участком епископский дворец XIII века

Археологи не могли найти здание в течение двух веков.

Находку сделал Чарльз Пол, 81-летний житель английского города Уивелискомб графства Сомерсет, сообщает The Sun. Пенсионер собирался начать строительство на своем участке нового дома, чтобы переехать в него и продать старую недвижимость.

Начав рыть котлован для фундамента в саду, строители наткнулись на остатки стен и полов другого здания, а также фрагменты старинной керамики. Пораженный открытием владелец приказал остановить работы и сообщил в организацию по сохранению наследия The West Heritage Trust.

Прибывшие на место эксперты датировали керамику XII веком, а руины здания — XIII веком. Как выяснилось, это был дворец епископа, разрушенный в XVII веке.

Археологическое исследование будет проведено за счет владельца земельного участка и обойдется ему примерно в 15 000 фунтов стерлингов (более полутора млн рублей). Это известие серьезно омрачило радость пенсионера от своей находки, пишет издание.