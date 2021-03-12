Макконахи согласился подумать о выдвижении в губернаторы Техаса

Такое заявление актер сделал в интервью подкасту The Balanced Voice .

Артист рассказывал о своем отцовстве и работе профессором Техасского университета. В ходе беседы 51-летний актер задался вслух вопросом о том, чем он хочет заниматься дальше.

По словам Макконахи, ему есть чему научить других, и не только в сфере кино. Ведущая подкаста задала актеру вопрос, как он относится к участию в политике, например в качестве губернатора Техаса.

«Это заслуживает серьезного обдумывания», — ответил голливудский артист.

Мэттью Макконахи родился в Техасе. Сейчас он живет там вместе с семьей. Выборы губернатора штата пройдут в 2022 году.