Музей Победы представил 600 экспонатов на выставке «Триумф Победителей»

12.03.2021
В ходе церемонии открытия директор музея, замсекретаря общественной палаты РФ Александр Школьник отметил, что масштабный выставочный проект посвящен истории празднования Победы в Великой Отечественной войне, начиная с 1945 года и до наших дней.
Выставка рассказывает о прошлой и о современной России, о нашем понимании и осмыслении великого исторического наследия Победы, пояснил директор учреждения.
На экспозиции представлено около 600 экспонатов, в том числе живопись, скульптура, графика, награды, памятные медали и монеты, предметы быта, редкие фото, видео и документы. В создании выставки участвовали Третьяковская галерея, Русский музей, Гохран России, галерея «Триумф», Студия военных художников имени Грекова и другие.
Экспозиция будет открыта до 31 мая.