Музей Победы представил 600 экспонатов на выставке «Триумф Победителей»

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Экспозиция открылась в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

В ходе церемонии открытия директор музея, замсекретаря общественной палаты РФ Александр Школьник отметил, что масштабный выставочный проект посвящен истории празднования Победы в Великой Отечественной войне, начиная с 1945 года и до наших дней.

Выставка рассказывает о прошлой и о современной России, о нашем понимании и осмыслении великого исторического наследия Победы, пояснил директор учреждения.

На экспозиции представлено около 600 экспонатов, в том числе живопись, скульптура, графика, награды, памятные медали и монеты, предметы быта, редкие фото, видео и документы. В создании выставки участвовали Третьяковская галерея, Русский музей, Гохран России, галерея «Триумф», Студия военных художников имени Грекова и другие.

Экспозиция будет открыта до 31 мая.