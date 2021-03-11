Опубликован трейлер последнего фильма с Джонни Деппом

Видеоролик вышел на YouTube-канале студии S aban Filmes .

Криминальная драма с Джонни Деппом и Форестом Уитакером рассказывает о том, как детектив и журналист расследуют убийство рэперов Тупака Шакура и The Notorious B.i.g, роль которого исполнил Кристофер Уоллес.

Как стало известно Daily Mail, Джонни Депп принял участие в картине еще в 2017 году. Первый трейлер фильма был опубликован в 2018 году. Однако из-за юридических проблем, возникших вокруг звезды «Пиратов Карибского моря» после его развода с женой, фильм не стали выпускать в прокат.





Спустя два года киностудия купила фильм у Брэда Фурмана и подготовила его к выходу на экраны. В кинотеатрах «Город лжи» появится 19 марта, 9 апреля он будет опубликован в цифровом формате.