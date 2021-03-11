Стас Намин и группа «Цветы» выпустили новую песню о любви к 8 Марта

Новый трек музыканта и композитора посвящен Международному женскому дню, сообщили в пресс-службе группы.

Релиз песни «Любовь (Сила Любви)» появился на цифровых площадках 5 марта 2021 года. Его представила фирма «Мелодия».

Для Стаса Намина период самоизоляции в 2020 году стал временем плодотворной работы, своеобразной «Болдинской осенью», сообщили представители композитора. Музыкант почти закончил работу над созданием музыки к новому балету по скульптурной композиции Михаила Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых», а также написал первый в своей жизни авторский альбом песен, в котором он автор и стихов, и музыки.

Выпуск альбома планируется осенью 2021 года, песню «Любовь (Сила Любви)», которая вошла в трек-лист, можно услышать уже сейчас.

Новое произведение Стаса Намина стало гимном Любви, подобно гимну Счастью, написанному автором в начале восьмидесятых, сообщили представители музыканта. «Думаю, эта песня не будет такой популярной, как «Мы желаем счастья вам», потому что она по-настоящему тронет только тех, кому дано в жизни познать, что такое Любовь. А это дано не каждому», — говорит о будущем своей песни сам композитор.

В релизе песню исполняет солист группы «Цветы» Валерий Диордица.