Институт экономики и социальной политики представил доклад о культурной политике в 2020 году

Доклад отражает взгляд субъектов России на основные проблемы и их решения, сообщила пресс-служба Института Наследия.

Исследование было проведено по поручению Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. К печати его подготовили при поддержке Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева (Института Наследия).

Авторы исследования поставили своей целью выявить проблемы, которые возникли у субъектов РФ в ходе реализации Основ государственной культурной политики, принятых в 2014 году, а также видение их решения. Соответствующие запросы были направлены в субъекты Российской Федерации. В докладе представлен результат обобщения и анализа полученной от регионов информации.

Руководителем авторского коллектива выступил замдиректора Института экономики и социальной политики Сергей Сидоренко. По его словам, в регионах выявлено более 2,8 тысячи проблем.

«Для их решения предлагается совершенствование действующей системы государственного управления в сфере культуры, включающее применение новых инструментов и механизмов управления. Среди них выделяются: общероссийский классификатор потребностей населения, регистр культурных проблем, библиотека (база знаний) лучших практик по решению проблем, свод духовно-нравственных ценностей граждан РФ, Национальный комплекс культурного развития личности «Творческие люди» и другие механизмы», — отметил Сидоренко.

Ознакомиться с докладом «Культурная политика - 2020. Взгляд субъектов Российской Федерации на основные проблемы и их решения» можно по ссылке на сайте Института Наследия.

Исследование проведено в рамках подготовки научно-практического семинара на тему «Основы государственной культурной политики: первые итоги реализации (региональный аспект)», который состоялся в Совете Федерации.