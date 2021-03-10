На фестивале «Виртуозы гитары» в Москве выступят испанцы и итальянцы

Смотр состоится в Концертном зале имени Чайковского с 24 по 27 марта.

Музыканты не только исполнят произведения классических и современных композиторов, но и проведут мастер-классы, цитирует пресс-служба Московской филармонии слова организаторов.

Фестиваль откроется программой в честь юбилея двух композиторов — Астора Пьяццоллы и Хоакина Родриго. Итальянский дуэт Джампаоло Бандини и Чезаре Кьякьяретта исполнит «Четыре времени года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы.

Худрук фестиваля Артем Дервоед представит концерт «Кончертанто в Буэнос-Айресе» Качо Тирао, посвященный Родриго. 120-летие испанского композитора также отметят концертом для четырех гитар с оркестром и «Аранхуэсом» в исполнении Ровшана Мамедкулиева.

В концерте также будет участвовать Государственный симфонический оркестр «Новая Россия».