Киностудия «Мосфильм» начнет снимать в Приморье фильм о Владивостоке

Автор: Дмитрий Шипуля

Об этом сообщается на сайте администрации города.

Натурные съемки в столице края начнутся 15 марта. Для работы над полнометражным художественным фильмом «Владивосток» в Приморье прибыла съемочная группа киностудии.

Работа будет идти до конца апреля, в основном на центральных улицах города. На главные роли утверждены молодые артисты Анастасия Талызина и Андрей Грызлов.

Большая часть картины будет сниматься в Приморье, часть сцен отснимут в павильонах киностудии в Москве.

Фильм представит современный Владивосток в непростые времена пандемии. Генеральным продюсером картины стал глава правления киноконцерна Карен Шахназаров. Сценарий написал Алексей Бузин, режиссером постановщиком выступил Антон Борматов, известный по проектам «Околофутбола», «Чужая», «Ольга» и «Подкидыш».

Премьера фильма состоится осенью текущего года.