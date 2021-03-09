В Чехии нашли древнюю гробницу эпохи распада Римской империи

Фото: Brezinova, R. Cernochova - Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences

В могиле находились предметы роскоши, в том числе из золота.

Открытие сделали сотрудники музея Восточной Богемии в Градец-Кралове еще в 2019 году, сообщает Heritage Daily. За прошедшее время они завершили исследование и рассказали о его результатах.

Древний некрополь с богато украшенными надгробиями был найден в деревне Сендражице. Все захоронения датированы V веком нашей эры, когда Западная Римская империя уже начала распадаться.

В могилах были найдены останки пяти людей, их захоронения были еще в древности разграблены вандалами, однако одна гробница осталась нетронутой. Это захоронение было выложено из бревен, в нем ученые нашли останки женщины, умершей в возрасте от 35 до 50 лет.

Предметы роскоши, уложенные в могилу усопшей, указывают на ее высокий статус. В частности, в гробнице было найдено 4 золотых и серебряных пряжки, инкрустированных драгоценными камнями, украшенный золотом головной убор, стеклянные бусы, костяной гребень и остатки роскошной ткани.

В могиле также были найдены остатки яичной скорлупы и кости животного. В одном из сосудов погребения нашли следы говяжьего бульона, рядом был найден нож со следами мяса. Ученые сделали вывод, что нож и горшок были частью ритуала погребения. В других могилах были найдены короткий меч, стеклянные янтарные бусы и гребни из оленьих рогов.