На ВДНХ пройдет фестиваль кукольных театров Ботанического сада МГУ

Мероприятие состоится с 20 марта по 10 апреля.

В этом году гостям представят четыре спектакля, рассказали в пресс-службе Ботанического сада. Дети и их родители смогут увидеть четыре постановки в зеленом саду посреди множества разных растений.

В афише фестиваля такие спектакли, как «Алиса в стране чудес», «Под алыми парусами», «Волшебная лампа Аладдина» и «Сказка о гусенке», рассказали в театре. Из-за того что в Аптекарском огороде временно запрещены спектакли и концерты, фестиваль перенесли на площадку ВДНХ.

В постановках задействованы авторские куклы ручной работы, в том числе перчаточные и марионетки, а также неповторимые декорации, которые каждый маленький зритель сможет поближе разглядеть в конце представления, сказали в театре.