Лондонский фестиваль русской культуры «Масленица» состоится в формате онлайн

Мероприятие пройдет с 8 по 14 марта.

Гости смотра смогут познакомиться с русской музыкой и народными ремеслами, литературой и кино. Также их научат печь блины и покажут виртуальный праздничный концерт, рассказали организаторы фестиваля.

Хотя в Великобритании по-прежнему действуют жесткие ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, организаторы решили провести фестиваль, включив в его программу как можно больше интересных элементов. Они надеются, что это позволит расширить аудиторию смотра, поддерживая его главную миссию — популяризацию имиджа России за рубежом.

Как рассказала ТАСС глава продюсерской компании Ensemble Productions Ольга Балаклеец, в программу войдет конкурс детского рисунка «Русская весна — Масленица», празднование Масленицы с детской студией «Смородинки», благотворительный онлайн-мастер-класс по изготовлению медовика, лекция о русских народных промыслах, показы фильмов «Девушка с коробкой» 1927 Бориса Барнета и «Цой» Алексея Учителя.