Суд разрешит спор между наследниками актера Дмитрия Марьянова

Окончательное решение по вопросу раздела наследства умершего в 2017 году актера будет принято 7 апреля.

Недавно по требованию вдовы Марьянова Ксении Бик эксперты провели экспертизу недвижимости, сообщает ФАН. Отец актера не собирается выделять вдове долю в загородном доме, так как здание строилось его сыном специально для родителей и задолго до брака.

Не хочет отец Марьянова выделять доли его жене и на счетах в качестве совместно нажитого имущества. По его словам, за время брака денежные средства не поступали на счета, только расходовались с них.

Отец считает, что бывшая жена актера не имеет права претендовать ни на что, кроме квартиры, и даже в этом случае она должна выплатить компенсацию родителям и сыну Марьянова, подчеркнул собеседник ФАН.

В ходе заседания суд рассмотрит вопрос о проведении новой экспертизы. Также будет определена сумма компенсации.

Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье. За год до смерти у него диагностировали так называемый плавающий тромб. На этом фоне у артиста появились проблемы с алкогольной зависимостью, он был отправлен на лечение.