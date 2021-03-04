В Минкультуры пройдет конференция «Музей в современном информационном пространстве»

Ведущие эксперты отрасли обсудят позиционирование музеев в современном информационном пространстве.

Идею проведения мероприятия глава ведомства Ольга Любимова предложила в ходе торжественной церемонии награждения победителей фотоконкурса среди федеральных музеев и музеев-заповедников #Музейвснегу.

«Более 60 федеральных музеев и музеев-заповедников со всей России приняли участие в конкурсе #Музейвснегу, который прошёл в конце февраля в социальных сетях ведомства. Присылаемые фотографии в очередной раз доказали, каким обилием архитектурных шедевров обладает наша страна. Также для нас было важно обратить внимание руководителей федеральных учреждений на возможности, которые получают организации с продвижением в социальных медиа», — сказала Ольга Любимова.

По итогам голосования, в котором приняли участие более 40 тысяч пользователей Instagram первое место занял Музей Победы, на втором месте музей-заповедник «Царское село», на третьем — музей-заповедник М.А. Шолохова.

В связи с существующими вопросами продвижения музеев в новой коммуникационной среде, их взаимодействия со СМИ и социальными медиа Минкультуры России планирует провести в сентябре 2021 года конференцию «Музей в современном информационном пространстве» с участием ведущих экспертов отрасли.

Дискуссионная площадка позволит обсудить информационную политику культурных институций в условиях развития современных технологий и социальных вызовов, а также обменяться успешным опытом работы в интернете и реализации музейных проектов, в том числе в период пандемии.

Предполагается, что мероприятие станет авторитетной и востребованной площадкой для выработки долгосрочной стратегии популяризации музейной деятельности и открытого диалога музейного сообщества и медиаотрасли.