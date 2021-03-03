Дело о вандализме будет рассматривать мировой судья.
Сообщение с пожеланием «покойся с миром, Джереми Реннер» вышли с хештегом в тренды соцсети Twitter.
Такое поручение губернатору Санкт-Петербурга дал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Экспозиция в честь 60-летия события будет работать с 12 апреля по 15 сентября.
Открытие сделали с помощью рентгенографии.
Историческая философская кинодрама Андрея Тарковского была снята в 1966 году на киностудии «Мосфильм...
Об открытии пишет пресс-служба Копенгагенского университета.
Как указано в определении Арбитражного суда города Москвы, компании Галустяна и Андреасяна заключили...
Объекты комплекса входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
О его смерти сообщила киностудия LeDoyen Studio в Facebook.
Шлем был изготовлен в VI веке до нашей эры.
Базой для них послужат Дома народного творчества.
В ведомстве также думают над стратегиями возрождения государственных киностудий.
Спецпоказ картины состоится в Москве 18 марта.
О находке сообщило Министерство культуры и туризма Греции.
Исторический облик здания защищен теперь государственной охраной.
Полотно изображает сцену Тайной Вечери.
Экспозиция заработала в Петербургском союзе художников, сообщает НТВ.
Правоохранители установили личности вандалов и задержали их.
Артист поделился своими мыслями с «Радио 1».
Элемент не найден!