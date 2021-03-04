Актера Джереми Реннера «заживо похоронили» из-за жалоб его бывшей жены

Сообщение с пожеланием «покойся с миром, Джереми Реннер» вышли с хештегом в тренды соцсети Twitter.

Хейтеры решили наказать актера за его прошлые грехи, о которых поведала его экс-супруга Сонни Пачеко. В одном интервью она рассказала о том, что актер якобы угрожал ей и их общей дочери Эве, а также употреблял наркотики.

Хейтеры в Twitter решили, что это достаточный повод для «культурной отмены» артиста. Они начали требовать, чтобы компания Marvel исключила Реннера из будущих франшиз «Мстителей». Для этого они начали распространять в соцсети хештег #RipJeremyRenner.

Увидев такие сообщения, фанаты актера испугались, подумав, что он умер. Узнав, что это лишь акция хейтеров, они были возмущены.

«Не имеет значения, что вы думаете о человеке, но желать «покойся с миром» — это не способ выразить ваше неприятие», — пишет один из пользователей. «Я испытал приступ паники, потому что подумал, что с ним что-то случилось. Это прекрасно, что вам кто-то не нравится, но не прекрасно распространять фейки о его смерти», — добавляет он.