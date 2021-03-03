Эрмитаж представит в ГИМе выставку придворных костюмов середины XIX – начала ХХ века

На экспозиции будут показаны лучшие костюмы российского императорского двора.

Выставка будет идти с 17 марта по 16 июля. Совместный проект Государственного Эрмитажа и Исторического музея открывает серию юбилейных выставок к 150-летию Исторического музея, которое будет широко отмечаться в 2022 году.

Впервые Государственный Эрмитаж представляет в Историческом музее масштабный комплекс из своей коллекции, в который вошло около 50 комплектов костюмов и более 60 аксессуаров.

«Выставка Государственного Эрмитажа — особое событие в жизни Исторического музея. Мы крайне признательны, что именно Эрмитаж с его уникальной по составу и разнообразию коллекцией костюма стал первым в череде гостей знаковых юбилейных мероприятий, приуроченных к празднованию 150-летия Исторического музея. В символическом смысле эта выставка сможет рассказать посетителям о первом визите Александра III и Марии Федоровны в музей во время коронационных торжеств 1883 года», — цитирует пресс-служба слова директора ГИМ Алексея Левыкина.

«Это подарок одного братского музея другому. Эрмитаж и Исторический музей — главные хранители национальной памяти, дополняющие друг друга экспонатами и различием способов представления истории русской государственности и культуры. Наш подарок тщательно продуман и по сути своей очень музейный. Мы делимся одним из главных своих сокровищ — коллекцией исторических костюмов, которые по природе своего материала могут выставляться только мимолетно. Потому выставка уникальна», — отмечает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Экспозиция посвящена церемониальной и повседневной жизни Русского двора — одного из самых великолепных монарших дворов Европы. В ее состав включены произведения живописи и графики, архивные документы, образцы оружия, изделия из драгоценных металлов. Однако главными экспонатами станут костюмы и аксессуары, которые подчеркнут мемориальный характер выставки: Государственный Эрмитаж представит одежду и личные вещи российских императоров и императриц, членов императорской фамилии, представителей аристократических семей, придворных дам и кавалеров, служителей высочайшего Двора времени последних Романовых. Экспонируемые парадные и повседневные костюмы, утренние, вечерние и бальные платья, военные мундиры — все были исполнены в самых известных модных ателье Парижа, Лондона, Санкт-Петербурга, Москвы, Варшавы.

Один из разделов выставки посвящен жизни императорской четы — Александра III и Марии Федоровны. Среди экспонатов представлены 18 платьев Марии Федоровны, которая была законодательницей мод среди дам высшего света. Каждый наряд императрицы восхищает изяществом силуэта, роскошью тканей, сложностью декора, мастерством исполнения. Александр III, в отличие от супруги, не любил светскую жизнь и предпочитал носить военную форму. Его штатские костюмы, исполненные в Петербурге, будут показаны публике впервые. В отдельной выставочной зоне представлены домашняя и утренняя одежда, белье и личные вещи императора и императрицы. Помимо императорских костюмов, зрители смогут увидеть парадные и бальные наряды княгини З.Н. Юсуповой, графини С.П. Гендриковой и других представительниц аристократических фамилий.

Наряду с предметами гардероба высокопоставленных особ в каждом зале будут представлены костюмы служителей императорского двора: камер-фурьеров, камердинеров, скороходов, придворных арапов. Многие одежды придворных сохранили на подкладках имена прежних владельцев, что делает их уникальными историческими памятниками.

Завершающим разделом выставки станет платье для церемонии бракосочетания великой княгини Александры Федоровны с императором Николаем II в 1894 году. Несомненно, внимание зрителей привлечет парадное платье Марии Федоровны, изготовленное специально для этого события в петербургском ателье А.Т. Ивановой. Платье сшито из белого шелкового крепа — традиционной для траурного костюма ткани. Церемония бракосочетания происходила 14 (26) ноября, в день рождения вдовствующей императрицы, единственный день, когда глубокий «черный» траур по Александру III можно было ослабить до «белого».

Привезенная из Санкт-Петербурга коллекция придворного костюма середины XIX — начала ХХ века возродит в залах Исторического музея атмосферу официальных церемоний и церковных праздников, маскарадов и балов.