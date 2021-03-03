Дом братьев Страховых в Москве признали объектом культурного наследия

Фото: Мосгорнаследие

Исторический облик здания защищен теперь государственной охраной.

Жилой дом братьев Страховых был построен в районе Сокольников в Москве в начале XX века. Решением Мосгорнаследия здание было признано объектом культурного наследия регионального значения.

Дом Страховых представляет собой одноэтажный деревянное здание на каменном цоколе. Он был построен в 1903 году архитектором Леонидом Глазовским.

Здание представляет собой редкий образец деревянного зодчества начала XX века, оно сохранило свои первоначальные архитектурные особенности. Теперь любые работы в нем будут проводиться под контролем Мосгорнаследия.

Снаружи дом украшен изящным резным декором, внутри него находится историческая лестница, а также белые изразцовые печи возрастом более 100 лет и лепнина.