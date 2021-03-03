Архангельский музей художника и писателя Писахова открылся после реконструкции

От разрушения спасено здание, являющееся памятником архитектуры.

Как рассказал зампредседателя правительства Архангельской области Иван Дементьев в разговоре с ТАСС, музей был визитной карточкой города и отдельным творческим пространством, в которое стремились жители местные и гости областного центра.

Эту востребованную нишу было очень важно восстановить и как объект культурного наследия. Современная музейная экспозиция, отражающая веяния времени, будет востребована для культурного досуга в городе.

Степан Писахов (1879-1960) — русский писатель, путешественник, сказочник, этнограф и художник. Известен благодаря своим арктическим пейзажам и сказкам по мотивам из жизни поморских народов.

Его музей находится в памятнике архитектуры XIX века «Торговое здание купца Буторова». Каменный двухэтажный особняк в центре Архангельска в советское время использовался под магазины, в 1994 году был передан Музею изобразительных искусств.