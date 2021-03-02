Более 300 сельских домов культуры отремонтировано и построено в России в 2020 году

Минкультуры России в 2020 году построило, реконструировало и капитально отремонтировало 337 сельских домов культуры, заявила глава ведомства Ольга Любимова.

«По итогам года нам удалось построить, реконструировать и капитально отремонтировать 337 сельских домов культуры, где строительство — 45, реконструкция — 6, капитальный ремонт — 286», — сказала Ольга Любимова на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

По итогам реализованных мероприятий около миллиона человек, проживающих в сельской местности, получили новые возможности для проведения культурного досуга. Всего за два года открыты 645 домов культуры в 68 регионах.