Мультимедиа Арт музей выбрали «Музеем года» на ярмарке Cosmoscow

Ярмарка современного искусства состоится в Москве осенью текущего года.

Как сообщает пресс-служба ярмарки, художником года назвали Ирину Корину. На ярмарке будут представлены проекты победителей программы 2021 года.

Арт-резиденция «Выкса» была выбрана «Институцией года», говорится в сообщении.

Девятая международная ярмарка современного искусства Cosmoscow состоится в Гостином дворе с 10 по 12 сентября. Ярмарку планируется провести в гибридном формате, параллельно с онлайн-платформой.

9 сентября для коллекционеров и арт-профессионалов состоится превью ярмарки. 8-12 сентября в Музее Москвы во второй раз состоится ярмарка-сателлит blazar.