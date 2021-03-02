В Петербурге стартовали съемки сериала о фигурном катании с Ягудиным и Медведевой

Молодая российская фигуристка появится в кадре в роли самой себя.

Съемки драматического сериала «Последний аксель» проходят с участием актрисы Елены Подкаминской. Об этом сообщили в пресс-службе медиа-сервиса Megogo, которая ведет съемки совместно с компанией Space Production.

«Последний аксель» представляет собой мульти-жанровый проект, сочетающий несколько сюжетных линий. Одна из них — это классическая спортивная драма со зрелищными соревнованиями, другая — детектив, третья — конфликт отцов и детей, а также внутренний конфликт главной героини и ее отношения с окружающими.

Подкаминская сыграет в сериале роль жесткого тренера амбициозной молодой спортсменки. Главная роль досталась молодой актрисе, студентке Высшего театрального училища имени Щепкина Ангелине Загребиной. Консультантами фильма стали российские фигуристы Медведева и Ягудин, который тоже появится на экране.