«Москино» отметит 100-летие Международного женского дня открытием киноклуба «8 Марта»

Зрители увидят картину Веры Сторожевой «Небо. Самолет. Девушка» с Ренатой Литвиновой.

Киноклуб «8 Марта» посвящен выдающимся женщинам в кино. Разговоры о женском тренде в российском и мировом кино становятся все более актуальными, отмечает генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

В советском и российском кинематографе женщины-режиссеры давно занимают особое место, отметила она. Среди них такие выдающиеся имена, как Надежда Кошеверова, Кира Муратова, Динара Асанова, Лариса Шепитько и Татьяна Лиознова.

Картины российских женщин-режиссеров регулярно представлены на самых престижных кинофестивалях мира, их фильмы затрагивают актуальные вопросы общества, зачастую становясь реформаторскими с точки зрения эстетики и языка кино.

25 марта режиссер Ангелина Никонова представит в киноклубе и обсудит со зрителями свою дебютную картину «Портрет в сумерках». Также пройдет показ нового документального фильма «Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше», рассказывающего о судьбе великой женщины-кинематографиста начала XX века.