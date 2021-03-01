Московские школьники воссоздадут концерты военных лет

По итогам исследования школьники и студенты напишут сценарий фронтового концерта.

Учащимся школ и колледжей столицы предложили исследовать работу концертных бригад во время Великой Отечественной войны. Лучшие работы инсценируют студенты театрального института имени Бориса Щукина.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы, цель проекта — воссоздать выступления артистов перед бойцами Красной Армии. Участники должны провести полноценное историческое исследование, чтобы узнать порядок и принципы формирования концертных бригад на фронтах Великой Отечественной.

В качестве источников информации можно пользоваться собраниями московских музеев и архивов, а также изучать хронику и мемуары очевидцев. Педагоги будут помогать юным исследователям, также они сформируют команды численностью не более 5 человек.

В апреле жюри конкурса выберет лучшие работы и передаст их студентам театрального института имени Бориса Щукина для инсценировки. Самые яркие представления будут показаны в 2020 году на фестивале "Театральный олимп", а также размещены на сайте городского методического центра.