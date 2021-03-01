Актер Валерий Афанасьев рассказал о своем опыте бедности

Российский артист поделился своими воспоминаниями в передаче «Судьба человека».

За свою 50-летнюю карьеру актер Валерий Афанасьев сыграл много ролей, однако в его жизни были и периоды, когда его семье приходилось сидеть без денег. Много лет назад актеру не давали ролей, поэтому ему приходилось браться за любую работу, пишет ФАН.

По словам актера, его спасло деревенское воспитание родителей. «Они были железной закалки», — вспомнил Афанасьев.

«Они меня воспитали под лозунгом «Терпение и труд все перетрут», — поделился он. Актер подчеркнул, что всегда стремился работать. «Брался за любые елки, концерты, чтобы заработать копейку», — вспомнил Афанасьев.