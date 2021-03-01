В Венеции начали реконструкцию архитектурного павильона России

Восстановление здания планируют завершить к маю.

Реконструкция павильона России в садах Джардини должна вернуть зданию облик, соответствующий первоначальному замыслу его автора Алексея Щусева, сообщает пресс-служба компании Smart Art, являющейся оператором павильона.

Проект реконструкции здания был разработан российско-японским бюро KASA под руководством студии 2050+. К открытию XVII Архитектурного биеннале в мае этого года работы должны быть завершены.

Павильон России в венецианских садах Джардини был построен по проекту российского архитектора Алексея Щусева в 1914 году. Он служит представительством российской культуры на венецианской биеннале уже более 100 лет.

Реконструированное пространство снова обретет прозрачность, открытость и доступность в духе оригинального замысла автора, а также непременных требований к современным культурным институциям. Проект реконструкции обыгрывает историческую многослойность здания, восстанавливая задуманную архитектором связь с окружающим ландшафтом и подчеркивая заново отстроенный выход на террасу со стороны лагуны. По завершении работ организаторы смогут временно убирать перекрытия, создавая двухцветное пространство и увеличивая количество освещения.