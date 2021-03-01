Британский археолог-любитель нашел уникальное бронзовое копье возрастом 3000 лет

Находка была сделана с помощью металлодетектора на пляже Джерси, одного из Нормандских островов.

Возраст артефакта удалось установить по сохранившимся во втулке остаткам древка. Их радиоуглеродное исследование показало, что наконечником пользовались между 1207 и 1004 годами до нашей эры, что датирует его возрастом как минимум 3 тыс. лет, сообщает Jersey evening post.

Ранее на Британских островах никогда не находили подобных наконечников, заметила куратор археологии местного музея Ольга Финч. Обычно подобные артефакты находят в составе кладов, но никогда — в единственном экземпляре. Найденный же наконечник лежал под слоем песка абсолютно один, что совершенно нехарактерно для той эпохи.

По мнению экспертов, копье могло быть закопано в землю как подношение богам в ходе какого-то ритуала. Древко копья было сделано из клена, широко использовавшегося для подобных целей.

Ученые собираются связаться с коллегами из других стран, чтобы найти аналоги копья. Эксперты сомневаются, что оно было сделано на Нормандских островах.