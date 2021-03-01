Сборник рассказов Шойгу претендует на премию «Большая книга»

Права удостоиться Национальной литературной премии добиваются более 300 произведений.

Как сообщили в пресс-службе премии, прием работ уже завершен. В 16-м сезоне на соискание премии было выдвинуто 336 произведений, отметили в пресс-службе.

В числе соискателей такие писатели, как Марина Степнова, Майя Кучерская, Павел Басинский, Михаил Зыгарь, Андрей Рубанов и другие авторы. В списке также представлены писатели из других стран, в том числе Германии, Грузии, Болгарии, Франции, Чехии, США.

В октябре 2020 года в Москве была представлена книга министра обороны Сергея Шойгу. В сборнике рассказов «Про вчера» министр рассказывает о себе и своей жизни, о запомнившихся ему людях и событиях. Аудиоверсию книги озвучил Сергей Гармаш.