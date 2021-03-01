Татьяна Васильева пожаловалась на обилие геев среди актеров

Народная артистка России призналась, что не может найти хорошего партнера по сцене.

По словам актрисы, в актерской среде нет настоящих мужчин. Это вызывает трудности при выборе партнера для спектакля, в котором есть любовная линия, пояснила она.

Из-за отсутствия актеров, в которых можно было бы по-настоящему влюбиться, актрисы не могут почувствовать любовь к партнеру по сцене. «Мужиков мало у нас в профессии, огромная проблема найти партнера. Нет мужика настоящего, они все тетки. Зачем мне играть с теткой, что я ее люблю, кто в это поверит?» — заявила артистка в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

74-летняя артистка заявила, что среди актеров также много людей с нетрадиционной ориентацией, что вызывает проблемы при исполнении сцен любви, пишет фан. В то же время среди геев много талантливых актеров, отметила Васильева.